Zoektocht naar Dré (13) uit Breda, politie stuurt Vermist Kind Alert

Team Boerkartel hoopt op 1 juni de wei die Boerke Verschuren heet in te mogen

15 mei BREDA - Op 1 juni mag de horeca weer open, zij het nogal beperkt. Een café als Boerke Verschuren aan de Ginnekenmarkt kan bijvoorbeeld 29 mensen ontvangen. Dat is eigenlijk te weinig om rendabel te zijn, maar eigenaar Johan de Vos loste een ludiek idee: hij veilt een privéfeestje in zijn café via Marktplaats.