‘Zorgmanager van het Jaar’ hoefde niet zozeer het uithangbord van Amphia te zijn

Van bloemkool­bur­gers tot courgette­koek­jes: Veggie Fest voor studenten in Bavelse molen

BAVEL - Studenten die nieuwsgierig zijn naar bewuster eten, of die al regelmatig vlees en vis vermijden, kunnen dinsdag 11 oktober aanschuiven bij Veggie Fest in molen De Hoop in Bavel. Daar wordt voor 5 euro een vegetarische proeverij aangeboden.

8 oktober