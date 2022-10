Zundert doet onderzoek naar noodfonds voor energierekening verenigingen

Kuijpers wil niet wachten op de Rijksoverheid tot zij met steun komen voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. ,,Daar kunnen we niet op wachten. We willen zorgen dat wij dat noodfonds kunnen oprichten.” Ze is bang dat het te lang gaat duren voor het Rijk in actie komt. ,,We zijn bang dat de eersten dan al omgevallen zijn. Dat willen we tegengaan.”