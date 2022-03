Zundert vangt 50 vluchtelingen uit Oekraïne op

ZUNDERT - Zundert gaat 50 vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in de voormalige locatie van Amarant aan de Laguitensebaan in Rijsbergen. Begin april moet de locatie klaar zijn voor de opvang.

Op de opvangplek kunnen 50 mensen terecht. De locatie bestaat uit 12 appartementen. De planning is om het gebouw begin april klaar te hebben. Dat heeft de gemeente Zundert dinsdag bekend gemaakt. Volgens de gemeente worden er vooral vrouwen, kinderen en kwetsbaren opvangen. Het is een tijdelijke opvang. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Alle veiligheidsregio’s in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om 2.000 opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. In totaal gaat het om 25.000 opvangplekken in heel Nederland.

Quote De eerste aandacht gaat uit naar de belangrijk­ste voorzienin­gen zoals bed, bad, toilet en keuken Gemeentewoordvoerder Zundert

Ondersteuning

De eerste aandacht gaat er naar uit om de locatie gereed te maken voor opvang. Dit betekent dat de belangrijkste voorzieningen zoals bed, bad, toilet en keuken beschikbaar moeten zijn. ,,We willen de locatie begin april klaar hebben. We verwachten dat we de eerste vluchtelingen kort daarna kunnen verwelkomen", zo meldt de gemeente. ,,Parallel hieraan werken we nu ook aan de begeleiding en ondersteuning voor de langere termijn. Denk hierbij aan onderwijs, dagbesteding en vervoer.”

'Hartverwarmend’

De gemeente geeft aan dat alle steun uit de bevolking ‘hartverwarmend’ is. ,,Zo hebben we hulp aangeboden gekregen voor de inrichting van de opvanglocatie. Daarnaast ondersteunen wij de inzamelingsactie van familie Alhasan door het pand aan de Bredaseweg 2 in Zundert als opslaglocatie aan te bieden. We kunnen ons voorstellen dat andere inwoners of organisaties ook willen helpen. Meld uw idee of vraag via gemeente@zundert.nl. Daarnaast vragen wij u om niet naar de opvanglocatie te komen en straks de rust van de mensen daar te respecteren", zo vraagt de gemeentewoordvoerder.

Nieuws

Het is nog niet precies wanneer de vluchtelingen uit Oekraïne komen en hoe lang ze zullen blijven. Op de webpagina www.zundert.nl/oekraine plaatst de gemeente telkens het laatste nieuws rond de opvang. Het nieuws is ook te volgen via de social media kanalen.