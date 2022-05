Zundertse politiek pleit voor randweg rond Rijsbergen

Mensen met langdurige psychische problemen in woonwijk: ‘Gelukkiger van nieuwe aanpak’

BREDA - Mensen met langdurige, psychische problemen wonen in West-Brabant steeds vaker in een woonwijk in de eigen gemeente in plaats van op een klassiek ggz-terrein. Hoe ervaren betrokkenen in de ggz de nieuwe aanpak? ‘Je knapt er sneller van op.’

19 mei