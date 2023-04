Zwaargewonde man overlijdt op straat in Breda, ondanks inzet hulpdiensten

Weg rugpijn, leve de robot: ‘Maar het mooie ambacht van stratenma­ker blijft altijd bestaan’

BREDA - Een nieuw fenomeen in de straten van Breda; de streetrobotic, een robot die bestrating legt. Hij is te bewonderen in het zuidelijk deel van de Baronielaan, waar verkeersplateaus de kruispunten veiliger moeten maken.