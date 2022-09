Zweedse specialist in warmtepompen verkast van Oosterhout naar Breda

BREDA/OOSTERHOUT - NIBE Energietechniek, marktleider op het gebied van warmtepompen, verhuist naar Breda.Het hoofdkantoor voor de Benelux komt aan het Bagvenpark. NIBE is nu nog gevestigd aan de Energieweg in Oosterhout.

De bouw zal al op korte termijn van start gaan. Het nieuwe bedrijfspand wordt naar verwachting opgeleverd in de eerste helft van 2024.

Het pand in Breda krijgt een omvang van circa 1700 vierkante meter, dat is aanzienlijk meer ruimte dan de huidige ruimte in Oosterhout. Dat is volgens managing director Rob Spoelman ook hard nodig. ,,De markt voor warmtepompen is in Nederland en België de laatste jaren exponentieel gegroeid. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren zeker doorzetten en daar willen we van profiteren. We hebben bewust gekozen voor een pand ‘op de groei’, met ruimte voor onze huidige én toekomstige medewerkers.”

Opleidingscentrum

Het hart van het nieuwe bedrijfspand zal worden gevormd door het Brand Experience Center. Hier kunnen bezoekers zich laten informeren over de visie en de duurzame energieoplossingen van NIBE. Daarnaast komt er in Breda een opleidingscentrum voor installateurs. De producten worden voornamelijk gefabriceerd bij NIBE in Zweden en bij diverse dochterondernemingen elders in Europa.

NIBE Energietechniek is een 100 procent dochteronderneming van NIBE AB. Dit Zweedse concern heeft ruim veertig jaar ervaring in warmtepomptechniek, telt vestigingen in 27 landen en heeft meer dan 20.000 medewerkers.

Projectontwikkelaar Prohuis (Capelle aan den IJssel) is verantwoordelijk voor de komst van in totaal zeven duurzame bedrijfsunits aan het Bagvenpark, vlakbij de A16 en A58, die de verbinding vormen tussen Antwerpen, Rotterdam en Eindhoven. Ook die gunstige ligging was voor NIBE een reden om voor Breda te kiezen.