Acht muzikanten overleefden de oorlog niet, nu leeft hun werk voort in de Achterhoek

oproep Ga jij naar de Zwarte Cross? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het grootste festival van Nederland, de Zwarte Cross, wordt over ruim een maand weer gehouden. Ben je druk met de bouw van een prachtige wagen? Leg je de laatste hand aan je speciaal versierde caravan? Heb je een bijzondere herinnering aan het festival? Ben je er voor de 25ste keer bij? Laat het ons weten en dan komen we graag in contact met je.