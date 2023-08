Bestuurster (67) komt om het leven bij eenzijdig ongeval in Hengelo

Achterhoe­kers in Amerika met Bert Wagendorp, Mary Risseeuw en Joske Meerdink in het ECAL

Onder de noemer ‘Achterhoekers in Amerika’ houdt Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) op dinsdag 19 september een avond over streekgenoten die in de 19de eeuw emigreerden naar de Verenigde Staten.