Buurt boos over plan voor afvalparkje naast de deur: ‘Is dit burgertje pesten?’

2 meter, hooguit 3. Veel verder hoeft Hengeloër Appie Sessink straks niet te lopen om zijn afval weg te gooien in een nieuw te plaatsen ondergronds containerparkje. Dat moet op de hoek van de Sarinkkamp en de Julianalaan komen. Maar met dat plan zijn hij en zijn vrouw allesbehalve blij.



Ook buren maken zich grote zorgen over de verkeersveiligheid en de veiligheid van spelende kinderen. Ze zien de vele stilstaande auto’s al voor zich, auto’s van mensen die hier hun afval komen uitladen. Ook vrezen ze stankoverlast.



De grote vraag hier in de buurt: waarom deze locatie? ,,Ik let er nu speciaal op en nergens in Bronckhorst vind ik die parkjes zó dicht bij de bebouwing”, zegt Sessink. ,,Waarom dan hier wel?”