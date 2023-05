Carolien liet haar dochter opgraven, ze lag naast Sem Vijverberg: ‘Dat was niet te doen. Zo pijnlijk’

Energierekening Berco zette contract voor drie jaar vast: ‘Toen een beetje spijt, maar nu ben ik blij’

Berco van Gool (46) uit Breda is bijna energieneutraal. Een elektrische cv-ketel zou zijn huis helemaal gasloos maken. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.