Crossclub Vorden zou te veel herrie maken, maar boer biedt hulp aan: ‘Voor kratje bier en fles jenever’

Suikeroom eregast bij viering 100 jaar Crescendo in 's-Heerenberg

Op zijn 17-de stond hij achter in de zaal al stiekem te luisteren naar Harmonie Crescendo in zijn eigen ’s-Heerenberg. Bernard Dijkman is inmiddels 87 jaar, heeft nimmer een noot gespeeld bij de muziekvereniging, maar was zaterdag met zijn vrouw Paulien (85) wel eregast bij de jubileumbijeenkomst van de 100-jarige, springlevende harmonie.