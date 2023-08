Derde dodelijke ongeluk in de Achterhoek in een week tijd: 60-jarige man uit Halle overleden bij frontale botsing

De historie van de boerenroc­kers van Normaal krijgt tijdelijke plek in Museum Smedekinck

Al een halve eeuw spelen de boerenrockers van Normaal een geheel eigen rol in de Nederlandse muziekwereld. Bij Museum Smedekinck in Zelhem is de komende maanden een expositie over wat zanger Bennie Jolink en zijn mannen hebben betekend voor de vaderlandse popgeschiedenis.