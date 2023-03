Dit is de tijdelijke landbouwsluis die de drukke Dorpsstraat in Laag-Keppel omdoopt tot een stille weg

Roolvink weet wat hem en BZC te doen staat in spannende laatste weken ‘nog drie punten nodig’

Eigenlijk had BZC al lang en breed veilig moeten zijn, maar de Borculose waterpoloërs zijn drie wedstrijden voor het einde nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud in de eerste divisie. Dus is trainer Youri Roolvink nog op zoek naar drie punten. Door de niet al te forse nederlaag in ‘t Timpke tegen koploper Dordrecht zaterdagavond (6-11) trad hij de laatste drie wedstrijden toch wat positiever tegemoet.