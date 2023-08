Geluksniveau in Bronckhorst hoger dan gemiddeld in Gelderland

Bekend Zutphens restaurant stopt en maakt aanpak Stations­straat niet meer mee: ‘In 2024 schop de grond in’

Restaurant Galantijn aan de Stationsstraat in Zutphen gaat sluiten. Na 3,5 jaar trekken de eigenaren de stekker eruit. Corona en de hoge prijzen zitten achter dit besluit. Wat zegt dit over de aanpak van de Stationsstraat als belangrijke stadsentree en de leegstand in de binnenstad?