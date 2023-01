Grote actie voor behoud veerponten; ernstige zorgen over verdwijnen veren en hogere prijzen

met podcast De herdenking van de Watersnood­ramp is meer dan alleen diep verdriet: ‘Voor ons is het ook een soort van reünie’

Liters soep zijn er door de jaren heen weggelepeld bij de familie Bouwman in Serooskerke (S). De herdenking van de Watersnoodramp is meer dan alleen verdriet. De ramp bracht ook liefde en vriendschap, die tot op de dag van vandaag voortduren. ,,De herdenking op 1 februari is voor ons ook een soort van reünie.”

9:07