Hengelo gaat eigen volkslied massaal samen zingen: ‘Tranen in de ogen, zó mooi’

Van vakkenvul­ler bij de Spar tot straatmuzi­kant in Berlijn: Olaf (19) uit Zutphen leeft z’n droom, met een donker randje

Zutphenaar Olaf Putker (19) had een droom: wonen én muziek maken in Berlijn. Die droom kwam vorig jaar uit. En dat leidde tot de eerste single van Olaf en zijn band. Het werd een trip om nooit te vergeten. Opwindend, maar bij vlagen ook verontrustend. En uiteindelijk therapeutisch. Over aardappelen met vlees van een lief oud vrouwtje, duistere gedachten, een harde vuistslag in het gezicht en reuring in de Warschauer Strasse.