Hoeveelheid grote zonneparken in Gelderland opgelopen tot twaalf

Plan voor waterstof­fa­briek in Zutphen was bijna van tafel, maar er gloort toch weer hoop

Een heuse waterstoffabriek naast het Twentekanaal in Zutphen. De plannen liggen er al jaren. Maar het lukt een groep inwoners uit Zutphen maar niet om genoeg geld bij elkaar te krijgen. Nu is er toch goed nieuws op komst. ,,We willen ’m gewoon bouwen.’’