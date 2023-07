Ik ben enorm voorstander van de monarchie, maar die droplul van een pandjesprins telt voor mij niet mee

column Bennie Jolink Grote boeren willen meters maken; dat kan prima, maar niet in Nederland

Misschien zegt het iets over mij dat ik al meer dan vijftig jaar lid ben van de VPRO. Dat is een omroep die niet alléén kijkt naar kijkcijfers, maar ook afwijkende programma’s maakt die gewoon goed zijn en waar niet per se miljoenen mensen naar kijken.