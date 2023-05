In de lust om angst te stoken, werd de plank misgeslagen

Vrouw (64) dealde drugs vanuit Zutphens huis en dreigt nu op straat te eindigen: ‘Ze wilde overlast voorkomen’

Ja, ze dealde harddrugs vanuit haar woning aan de Polsbroek in Zutphen. Maar dat deed ze alleen maar zodat er op straat geen overlast was van haar illegale praktijken. Met dat argument probeerde een 64-jarige vrouw uit Zutphen bij de rechter de sluiting van haar woning, door de burgemeester, van tafel te krijgen. ,,Ze is straks haar woning kwijt, waar moet ze dan heen?”