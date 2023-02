Jonge vluchtelingen blijven maand langer op christelijke camping in Zelhem: ‘We moeten goed voor onze naasten zorgen’

Niet alleen de kerk, ook de banken van de Antonius in Rekken krijgen herbestem­ming

De vrijwilligers van de Antoniuskerk in Rekken zijn er in geslaagd om de gemeente en de provincie ervan te overtuigen, dat de kerk veranderd mag worden in een multifunctioneel centrum. Dus laat het woord kerk er maar af, voortaan gaat het in Rekken over de Antonius.