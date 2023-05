Krakerspand van raveparty gesloten vanwege ‘acuut brandgevaar’: stel moet op zoek naar nieuw onderkomen

Het krakerspand aan de Eldrikseweg in Laag-Keppel is donderdag op last van de gemeente Bronckhorst gesloten vanwege ‘geconstateerd acuut brandgevaar'. Dat betekent dat het stel Dave van den Hooven en Raquel Valentijn per direct weg is en op zoek moet naar een nieuw onderkomen.