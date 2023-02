Na kalfjesdrieling bij de buren nu lammetjesvijfling bij boerin Monique: ‘Vruchtbare grond hier’

Van smeerburg naar de meest romanti­sche plek van Gelderland: Doesburg bloeit weer als in Hanzetijd

Doesburg is dé plek voor verliefde stelletjes. Het Hanzestadje is recent uitgeroepen tot meest romantische gemeente van Gelderland. En dat is niet voor niks, vertellen een pasgetrouwd stel, een Doesburgse trouwambtenaar en de eigenaren van een chocolaterie, waar het druk is in de dagen voor Valentijn. ,,Er zijn hier veel mooie, romantische plekjes.”