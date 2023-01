Nieuw leven beginnen? Ga langs bij veerman Dirk, hij heeft zijn IJsselpont (nog steeds) te koop staan

Dit bekende Brummense ‘kasteel’ is voor miljoenen verkocht aan horecareus: ‘Het ging niet meer’

41 kamers, een restaurant, meerdere bars en lounges, een wijnkelder, terrassen, conferentie- en feestzalen en een 9-holes golfbaan. Het Brummense kasteel Engelenburg is gerust een exclusieve locatie te noemen en zelfs bij het koningshuis in trek. Toch doet Anton de Lange uit Zutphen (72), al 35 jaar eigenaar van het landhuis, zijn ‘levenswerk’ nu van de hand. ,,Heb me eigenlijk altijd voorgenomen het niet te verkopen.”

28 januari