Onthaasten in duurzame vakantiehuisjes, het kan straks mogelijk op deze plek in Vorden

‘Asbest­speel­tuin’ in Aalten snel weer open mét schoon speelzand: ‘Zonder zorgen spelen’

Speeltuin De Miggelt in Aalten, waarin begin maart stukjes asbest zijn gevonden in de grond, gaat snel weer open. Maar niet voordat de bodem is afgegraven en zowel onderliggende grond als het speelzand is vervangen.