Oudere vrouw en zoon overvallen in woning in Hengelo: mogelijk goud in het spel

met Martijn Meerdink Marcouch moet Groningen-fans weren uit GelreDome • Polder­vaart komt niet terug • Cillessen reserve zetten breekt hem mentaal

‘Idioten’ en ‘gestoorden’ van FC Groningen zijn niet welkom in GelreDome, als het aan clubwatcher Raymond Willemsen ligt. Voormalig speler van De Graafschap Martijn Meerdink heeft geen goed woord over voor de raddraaiers die de wedstrijd tegen Ajax verziekten: ‘Levenslang schorsen, dat ze nooit meer in een stadion kunnen komen’.