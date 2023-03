Pax-icoon Herman Groot Wassink (79) overleden: ‘We zijn hem eeuwig dankbaar’

Groot Wassink ontving in 2011 een koninklijke onderscheiding voor zijn vele werk bij Pax en hij werd niet maar zo benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was 41 jaar secretaris van Pax en meer dan vijftig jaar betrokken bij het clubblad Pax Praat dat wekelijks in de bus viel. Ook was hij penningmeester, wedstrijdsecretaris, pr-man en elftalleider bij de Achterhoekse club die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw grote successen vierde.