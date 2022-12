Roosmarijn tekent het mooist en wint ‘Peace Poster Contest’ in Bronckhorst

De Lions Clubs International Peace Poster Contest is een internationale tekenwedstrijd, die kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar ‘aanmoedigt om op creatieve wijze uit te drukken wat vrede voor hen betekent’. Sinds de start in 1988 namen miljoenen kinderen over de hele wereld deel aan de wedstrijd, vanaf 1994 ook in Nederland. Wereldwijd doen elk jaar zo’n 600.000 kinderen mee in ongeveer 190 landen. De posters van Roosmarijn, Storm en Guus Sedemeijer (de nummer 2 van De Pannevogel) werden opgestuurd naar de districtscompetitie. Thema dit jaar was, ‘Laat je hart je leiden'.