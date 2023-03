Tweede glijbaan zwembad Vorden is bijna klaar, maar is het geld voor die klus wel op tijd binnen?

Zwembad In de Dennen in Vorden wilde dolgraag een tweede glijbaan en die is nagenoeg klaar voor gebruik. Er is echter één probleempje: het benodigde geld voor de uitbreiding – 60.000 euro – is nog niet binnen. Er is nog dik 13.000 euro nodig om de financiering rond te krijgen. Heeft het zwembad zijn hand overspeeld?