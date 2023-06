Vandaag lekker weer in Bronckhorst

Kersverse bezorger in Doetinchem vergeet de handrem: bestelbus met pakketjes raakt te water

Bij de Bolder in Doetinchem is dinsdagmiddag een bestelbusje te water geraakt. De onfortuinlijke pakketbezorger, die pas twee dagen in dienst was, vergat zijn busje op de handrem te zetten, waarna het voertuig in het water rolde.