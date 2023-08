Vergeefs wachten op hulp politie na ongeluk in de Achterhoek: ‘Heeft met beperkte bezetting niets te maken’

indebuurt.nl [Update] Winkel­nieuws: Doetinchem­se kledingwin­kel Score houdt leegver­koop

Ruim veertig jaar geleden opende Jan Peters de eerste kledingwinkel van Score in Apeldoorn. Vorige maand ging de tot vijftig filialen uitgegroeide winkelketen failliet. Twintig filialen zijn al gesloten, in de overige, waaronder die in Doetinchem, is vanaf dinsdag 1 augustus leegverkoop.