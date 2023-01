Voor Pax dreigt na 41 jaar het doemscenario van de vierde klasse

AZS­V-spe­ler Jonathan Goosen moet vrezen voor zware straf: ‘Ik ben niet handtaste­lijk geweest’

AZSV-speler Jonathan Goosen moet vrezen voor een lange straf na zijn rode kaart in het uitduel met Berkum. De verdediger is er zaterdagmiddag in Aalten in de thuiswedstrijd tegen Ajax al niet bij.

6:15