Vordense crossclub gaat tot het gaatje in strijd om eigen circuit: ‘Wij hebben aan alle eisen voldaan’

VAMC-voorzitter Johannes van Kempen laat zijn licht schijnen over de barre tocht naar een vergunning en de gevolgen daarvan voor zijn club. ,,De binding verdwijnt steeds meer, veel leden zien we niet of zelden.’’

Trainingen, regelmatig een clubcross. Het werd tot 1999 gedoogd aan de Deldensebroekweg, waar de eerste crossers begin jaren zestig op boerenland hun machines over het circuit stuurden. Het werd lang gedoogd, totdat de toenmalige gemeente Vorden in 1999 besloot dat er een vergunning nodig was voor het crossen. Dat was het startpunt van een route waarop niet bepaald plankgas werd gegeven.