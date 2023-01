Werk in J.F. Oltmansstraat in Steenderen weer begonnen, route dicht voor doorgaand verkeer

De werkzaamheden in de J.F. Oltmansstraat in Steenderen zijn hervat. De annemer heeft vandaag het werk weer oppakt nabij Big Bread/De Seeven Stenen in de richting van Doesburg, inclusief een stukje voor Het Anker, richting Marktplein.

De herinrichting van de J.F. Oltmansstraat en omgeving is een aantal maanden geleden gebonnen in opdracht van de gemeente Bronckhorst. Het project is in drie fases opgeknipt. De eerste fase, waarbij het gaat om de kruising met de Dr. Ariënstraat, Bronkhorsterweg en Burg. Smitstraat, inclusief een tiental meters die straten in, is in december vorig jaar opgeleverd. De bus rijdt weer volgens de normale route door Steenderen en stopt bij de reguliere bushalte.

De route over de J.F. Oltmansstraat is nog wel afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is in de buurt van Big Bread/Regiobank.

Dorpsstraat

Vanaf begin februari beginnen de volgens planning de werkzaamheden bij de kruising van de J.F. Oltmansstraat met de Dorpsstraat. Van daaruit wordt verder gewerkt tot aan de komgrens in Doesburgse richting. De gemeente verwacht dat het werk in april klaar is, zodat Koningsdag zonder hinder gevierd kan worden.

Marktplein

Een tweede grote project in Steenderen is de aanpak van het Marktplein. De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen en spreekt de intentie uit om binnen een maand het contract met een aannemer te tekenen voor de verdere uitwerking daarvan. Doel is om te kunnen beginnen met de uitvoering in september (na de kermis). Het werk kan dan klaar zijn voor Koningsdag 2024.