Zorgen om meisje (16) uit Vorden nemen toe: vermissing is nu urgent

‘The water guy’ uit de Achterhoek voorziet grootste watercri­sis ooit: ‘We doen allemaal domme dingen’

In het Witte Huis stond hij bekend als ‘Henk the water guy’. Na acht jaar houdt zijn werk als watergezant van de Nederlandse regering op. Kroon op het werk van geboren Achterhoeker Henk Ovink: de eerste VN Waterconferentie in vijftig jaar in zijn huidige woonplaats New York.