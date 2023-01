BMW opgeblazen in woonwijk Eerbeek: Man aangehouden voor bezit illegaal vuurwerk

In een wijk in Eerbeek zijn vannacht harde knallen te horen geweest. Bewoners die op de knallen afkwamen ontdekten dat er een witte BMW was opgeblazen. Na onderzoek van de politie is in een woning illegaal vuurwerk aangetroffen. Of dat iets met de zaak te maken heeft wordt nog onderzocht.

Rond 22.30 uur hoorden bewoners aan de Jan Mankesstraat een harde knal, niet veel later gevolgd door een tweede. Toen bewoners naar buiten gingen om te kijken, zagen zij dat er een geparkeerde BMW volledig ontzet was en vermoedelijk is opgeblazen, mogelijk met zwaar vuurwerk. De auto heeft korte tijd in brand gestaan en de schade is groot.

De brandweer heeft een nacontrole verricht. Daarna is het onderzoek overgedragen aan de politie. Zij hebben gesproken met de eigenaren van de auto en met meerdere omwonenden. In de omgeving is onderzoek gedaan in een woning. Daarbij is door de politie illegaal vuurwerk gevonden.

Een meerderjarige man is in de woning aangehouden voor het bezitten van illegaal vuurwerk. Het is niet bekend of hij iets met de ontploffing van de BMW te maken heeft. Dat onderzoek zal in de loop van de dag worden hervat. De politie zal daarbij op zoek gaan naar getuigen en beeldmateriaal.

Terwijl de hulpdiensten bezig waren met het afhandelen van het incident, waren elders in Eerbeek opnieuw knallen te horen, mogelijk ook door het afsteken van vuurwerk. De zwaar beschadigde witte BMW kan als verloren worden beschouwd en is door een berger afgesleept.

Volledig scherm De BMW heeft korte tijd in brand gestaan en kan als verloren worden beschouwd. © Luciano de Graaf

