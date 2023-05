Celloconcert ‘De klank van brons’ in Aardewerkplaats in Brummen

Strijd tegen drugshan­del in Apeldoorn: burgemees­ter treedt ferm op, maar in deze zaak zat hij mis

Maatregelen die burgemeester Ton Heerts oplegt tegen (mogelijke) drugshandelaren in Apeldoorn, zijn in de meeste gevallen juridisch juist. In één casus echter heeft hij zich vergaloppeerd. Dat is het oordeel van onafhankelijke juristen.