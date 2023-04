Cultureel evenement over respect in Brummen: ‘De wereld zou er zoveel mooier kunnen uitzien’

MET VIDEO Man met bebloed gezicht aangehou­den na steekinci­dent in trein bij Dieren

Een 19-jarige inwoner van Borculo met een bebloed gezicht is zondagavond aangehouden. De politie nam de man mee in verband met een steekpartij. Die had kort daarvoor plaatsgevonden in de trein tussen Arnhem en Zutphen.