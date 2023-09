Eerbeek is blij dat er ‘eindelijk’ plannen zijn voor Burgersterrein: wonen in natuur, bedrijven of bos?

N315 tussen Zelhem en Ruurlo wordt groener en veiliger

De provinciale weg tussen Zelhem en Ruurlo, De N315, gaat op de schop. Het is de tweede fase van het grootschalige onderhoudswerk dat in 2020 en 2021 al is gedaan tussen Doetinchem en Zelhem. De werkzaamheden gaan volgend jaar van start en moeten medio 2025 klaar zijn.