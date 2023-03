Groot Brummens Dictee van start met nieuwe werkwijze, wethouder Annika van Klinken leest voor

Vierde klasse ‘Gas op de plank’ is niet aan Basteom besteed, maar des te meer aan GWVV

Een kraker tussen twee gelijkwaardige teams. Dat was op voorhand wat we konden verwachten in Steenderen. Basteom en GWVV streden daar met elkaar om plek 5 in de vierde klasse. Een gelijkwaardige wedstrijd werd het echter nooit. Basteom wist het net niet te vinden, GWVV wel. Zes keer maar liefst.