‘Laat Eerbeek nu eens gezamenlijk in de bres springen’

Apeldoorn­se Josefina brengt kinderboek uit: ‘Die beer bleef maar in mijn hoofd zitten, waarbij hij allerlei avonturen beleefde’

Een kind zichzelf laten verliezen in het lezen van een boek en dat het daardoor even niet hoeft te denken aan nare dingen die momenteel in zijn of haar leven gebeuren. Dat kan een reden zijn om een kind het boek van de Apeldoornse Josefina Schneider te geven. De opbrengst gaat naar het goede doel.

12:56