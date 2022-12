Licht op groen voor flexwoningen Oekraïners en ‘spoedzoekers’ in Eerbeek

Met video Zutphen zingt verjaardag­s­lied voor restaura­tie van 400 jaar oude globe: ‘Een bijzonder pronkstuk’

Luid geklap en gezang dinsdagmiddag in het Stedelijk Museum van Zutphen. De globe die al 400 jaar lang in bezit is van de gemeente Zutphen is na anderhalf jaar restauratie weer terug op zijn oude plek. Francien van Daalen en Jurjen Creman zorgden voor de make-over van de nu splinternieuw ogende globe. ,,Hij blijft hier in het museum nog honderden jaren staan.”

13 december