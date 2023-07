Met de auto van Zutphen of Brummen naar Dieren? Dat duurt straks drie tot vier keer zo lang

WANDELROU­TE | Wandelen rond Eerbeek: Smalle paadjes, weids uitzicht en voormalige vuilstort

Deze zomer gaat de Stentor met je wandelen. Speciaal voor abonnees kiezen markante personen uit de actualiteit een route uit over de Veluwe. In deze editie zijn we met Krista van Velzen in de omgeving van Eerbeek. Loop je mee?