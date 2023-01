Met deze iconische plaat dingt Erik Pasman (55) uit Brummen mee naar prestigieuze fotoprijs

Met een foto van een feestende Luka Modric, de Kroatische voetballer die vorig seizoen met Real Madrid de Champions League won, dingt Erik Pasman (55) mee naar de NSP Sportfoto van het jaar 2022. Al had de fotograaf uit Brummen het ook niet erg gevonden als ze de juichfoto van voormalig Go Ahead Eagles-aanvaller Iñigo Córdoba hadden gekozen.

Het had weinig gescheeld of de foto kon door de versnipperaar. Een klein stapje naar links en Erik Pasman had geen Luka Modric in beeld gehad, maar de kruin van menig collega. ,,Ja, op zo’n moment moet je gewoon geluk hebben.”

En lef. Want zonder geduw en getrek kom je niet ver. Al helemaal niet bij een Champions League-finale, zoals vorig jaar mei in Parijs, waar na afloop van het duel met Liverpool tientallen fotografen het spoor van winnaar Modric kiezen. Dan is het oogkleppen op en gaan, weet Pasman, die als freelancer verbonden is aan fotopersbureau Pro Shots.

Peloton plaatjesschieters

De vereeuwiging van de Kroatische krijger, omringd door een peloton plaatjesschieters, levert Pasman een fraaie nominatie op. Het maakt hem blij en trots, zegt hij, de plek bij de laatste tien. Al had hij het nóg mooier gevonden als de jury niet dit beeld, maar zijn juichfoto van voormalig Go Ahead Eagles-aanvaller Iñigo Córdoba, geschoten in het duel met Willem II, had gekozen. ,,Die had ik ook ingestuurd, maar kennelijk vonden ze de foto van Modric beter.”

Volledig scherm Go Ahead Eagles-aanvaller Iñigo Córdoba kan zijn geluk niet op na zijn doelpunt tegen Willem II. © Pro Shots / Erik Pasman

Pasman weet het niet zeker, maar wellicht dat het komt omdat het de Champions League-finale betreft. Het is past bij het beeld dat je ziet, wanneer je de genomineerde foto’s tegen het licht houdt. Allemaal gemaakt tijdens een groot sportevenement: de Nederlandse estafettevrouwen die in München hun Europese titel vieren, de Argentijnse voetballer Lionel Messi die een Arabische mantel krijgt omgehangen na de wereldtitel in Qatar. De Oranje-shorttrackers die goud winnen op de Olympische Spelen in Peking.

Quote Er zitten zoveel goede en mooie foto’s bij. Het zou daarom al geweldig zijn als ik bij de eerste drie eindig Erik Pasman, Fotograaf

,,Dan spreekt een foto van Go Ahead Eagles wellicht minder tot de verbeelding”, denkt Pasman. Jammer, zegt hij. ,,In de juichfoto van Córdoba zit alles. Mooie kleuren, die dreigende lucht. Zijn manier van juichen.” En ja, het was een lucky shot, dat geeft de vaste fotograaf van de eredivisionist uit Deventer meteen toe. ,,Je weet nooit wanneer iemand scoort en waar hij heen loopt.” Het maakt de foto niet minder mooi. ,,Het gaat erom dat je ‘m hebt”, stelt Pasman, die benadrukt dat hij de foto enkel heeft bijgesneden en zeker niet heeft bewerkt. ,,Dat doe je niet.”

Volledig scherm Omringd door een peloton plaatjesschieters viert Luka Modric de Champions League-zege met Real Madrid. © Pro Shots / Erik Pasman

Bij de foto van Modric, een van 177 inzendingen, is dat niet anders. Voor Pasman geen poespas. Je krijgt wat je ziet. Of het voldoende is voor de winst? Pasman hoopt het, uiteraard. Maar hij is realistisch. ,,Er zitten zoveel goede en mooie foto’s bij. Het zou daarom al geweldig zijn als ik bij de eerste drie eindig.”

Gouden race

De plaat van Vincent Riemersma, met daarop schaatser Kjeld Nuis tijdens zijn gouden race op de Olympische Spelen van Peking, gadegeslagen door Chinese officials in Covid-beschermende outfit, noemt Pasman de grootste kanshebber. ,,Daar zit alles in. Niet alleen de winst, maar ook de absurde situatie van de pandemie.”

Op 30 januari, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de NSP in Rijswijk, wordt de winnende plaat bekend gemaakt. De winnaar krijgt naast eeuwige roem een waardecheque van 1250 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.