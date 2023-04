Nico (69) uit Brummen is landelijk nieuws dankzij dé aankoop van zijn leven: ‘Een gekkenhuis’

Goedkope pendelbus­jes verdwijnen uit straat­beeld van Zutphen: ‘De kas is bijna leeg’

Er even op uit in de binnenstad, een boodschap doen of je paspoort verlengen bij het gemeentehuis. Het werd voor Zutphense ouderen in 2021 een stuk eenvoudiger. Toen gingen er twee elektrische Stap-In-Stap-Uit-busjes rijden in Zutphen. Daar komt op 1 augustus van dit jaar een einde aan.