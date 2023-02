Toch 60 km/u op hele ‘dodenweg’ bij Eerbeek, wethouder gaat overstag: ‘Ik omarm het’

Brummen stemt toch in met een snelheidsverlaging naar 60 kilometer per uur op de beruchte ‘dodenweg’ langs het Apeldoorns Kanaal. De provincie wilde dit al, maar wethouder Steven van de Graaf wilde onderzoeken of 80 aanhouden niet mogelijk is. Reden is de doorstroming van het auto- en vrachtwagenverkeer. De gemeenteraad ziet daar weinig in. „Voor verkeersdeelnemers wel zo helder.”