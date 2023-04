Uit schaamte over zijn ‘foute’ opa ging Dick nooit naar de dodenherdenking, tot hij zijn familiegeschiedenis indook

MET VIDEO Dit is waarom campingbe­wo­ners zo boos zijn op gemeente Apeldoorn (en stoel door de zaal smijten)

Het Apeldoornse college van B en W beraadt zich op stappen na een uit de hand gelopen infobijeenkomst over camping De Marshoeve in Loenen. Die werd woensdag abrupt beëindigd toen een boze campingbewoner een stoel door de zaal smeet. ‘We begrijpen de emoties, maar het gedrag richting onze medewerkers vinden we veel te ver gaan’. Waardoor liep het zo hoog op?