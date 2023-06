Vandaag kans op bewolkte dag in Brummen

met video Een kijkje in de keuken bij de wegverbre­ders van de A1: ‘Zwaar materieel op elektrici­teit? Dit is echt pionieren’

Wie gebruikt maakt van de A1, kan het niet ontgaan zijn. De weg wordt de komende tijd verbreed naar twee keer vier rijstroken. Maar wie zijn deze wegenbouwers en hoe doen ze dat? Uitvoerder Heijmans geeft een kijkje in de keuken aan iedereen die dat wil op hun depot in Wilp. ,,Hier kan ik wat mee in mijn eigen werk.”