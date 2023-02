Vrees voor klachten bij Eerbeekse papierfabriek weggenomen: nieuwbouwproject krijgt vrij baan

Apeldoor­ner (21) moet van OM tien weken ‘zitten’ voor trappen en steken met mes: ‘Sommigen leren van geweld, anderen niet’

Toen zijn zusje huilend bij de Apeldoorner (21) kwam en vertelde dat ze lastig was gevallen, werd hij heel boos. Met zijn vader ging hij naar het bankje bij Dekamarkt. Hij deelde trappen uit naar degene waarvan hij dacht dat die zijn zusje had lastig gevallen. Het trappen bekende de verdachte, maar hij had niet met een mes gestoken. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet dat heel anders.