Vrijwilligers van Land van Ons planten in Empe 500 struiken voor houtsingel

Ja-ja sticker in Voorst? Folderver­sprei­der vreest extra kosten: ‘Veel meer gevolgen dan je denkt’

Stapels ongelezen folders die direct in de papiercontainer worden gegooid. Een Ja/ja-sticker kan daar verandering in brengen, denken partijen VoortvArend Voorst en PvdA-GroenLinks in Voorst. Tijdens een raadsvergadering deze week lag dat voorstel kort op tafel. Folderverspreider All-Inn Verspreidingen kijkt er met lede ogen naar.